Ученые: Альтернативная Вселенная без слабой ядерной силы может существовать
Исследователи из Мичиганского университета провели некоторые исследования в отношении природы Вселенной, которая могла бы без слабой силы поддерживать жизнь. Оказалось, что жизнь может быть и в таком альтернативном мире, который будет крайне отличаться от того, какой есть сейчас.
Физики уже не первый год обсуждают тему существования альтернативных Вселенных, при этому никаких доказательств их существования нет. В новом эксперименте американские ученые задались вопросом, могут ли несколько или хотя бы один закон физики быть применен в другой Вселенной без гравитации и электромагнитных полей.
Команда создала симуляцию такой Вселенной, начиная с момента Большого взрыва. Звезды, говорят исследователи, несмотря ни на что, и в другом мире будут сиять. Также они могли бы послужить источником появления всех химических элементов из периодической таблицы. Опыты на данную тему еще не окончены.
Физики уже не первый год обсуждают тему существования альтернативных Вселенных, при этому никаких доказательств их существования нет. В новом эксперименте американские ученые задались вопросом, могут ли несколько или хотя бы один закон физики быть применен в другой Вселенной без гравитации и электромагнитных полей.
Команда создала симуляцию такой Вселенной, начиная с момента Большого взрыва. Звезды, говорят исследователи, несмотря ни на что, и в другом мире будут сиять. Также они могли бы послужить источником появления всех химических элементов из периодической таблицы. Опыты на данную тему еще не окончены.
Автор: Вера Антонова