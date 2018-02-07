Алексей Панин похвастался архивным фото с Владимиром Путиным
Алексей Панин похвастался архивным фото с президентом России. На снимке, показанном актером, он позирует вместе с Владимиром Путиным во время награждения престижной наградой в сфере культуры и кинематографа.
Памятное фото Алексея Панина с главой государства он разместил в своем официальном профиле в Instagram. Показанный снимок относится к периоду молодости актера, а именно к периоду его кинокарьеры, когда он снялся в фильме «Звезда». За это он и получил из рук Владимира Путина знаковую награду.
При этом подпись касалась нынешнего повседневного образа актера и пристального внимания со стороны СМИ к скандальным выходкам. Именно последних Алексей Панин винит в тени отброшенной на него. Актер обвинил СМИ во лжи, в связи с сообщением об угрозе его лишения автомобиля за неуплату штрафов. Он, в свою очередь, призвал не верить масс-медиа.
Памятное фото Алексея Панина с главой государства он разместил в своем официальном профиле в Instagram. Показанный снимок относится к периоду молодости актера, а именно к периоду его кинокарьеры, когда он снялся в фильме «Звезда». За это он и получил из рук Владимира Путина знаковую награду.
При этом подпись касалась нынешнего повседневного образа актера и пристального внимания со стороны СМИ к скандальным выходкам. Именно последних Алексей Панин винит в тени отброшенной на него. Актер обвинил СМИ во лжи, в связи с сообщением об угрозе его лишения автомобиля за неуплату штрафов. Он, в свою очередь, призвал не верить масс-медиа.
Автор: Пчелкин Руслан