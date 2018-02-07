Анна Седокова призналась, что хочет клубники и крепких объятий
Российская певица Анна Седокова заявила своим поклонникам, что очень хочет клубники и крепких объятий. Такую откровенную публикацию артистка выложила на своем аккаунте Instagram.
На фотографии Анна Седокова предстает перед поклонниками на фоне свежей клубники, заявляя поклонникам, что очень хотела бы получить такую вкусность в качестве угощения. Она акцентировала внимание на том, что желает плодов именно с Тель-Авива. В добавок ко всему, артистка призналась в том, что кроме ягод, хотела бы крепких объятий. "Я не могу быть слабой женщиной. Вот всем нужно временами расслабляться и восстанавливать силы. Но я так не могу. Что же со мной не так?" - подписала артистка свою последнюю публикацию.
Поклонники посоветовали своему кумиру не отчаиваться, так как все, что она желает, довольно легко получить. За довольно короткий промежуток времени публикация на странице артистки собрала более 10 тысяч лайков.
На фотографии Анна Седокова предстает перед поклонниками на фоне свежей клубники, заявляя поклонникам, что очень хотела бы получить такую вкусность в качестве угощения. Она акцентировала внимание на том, что желает плодов именно с Тель-Авива. В добавок ко всему, артистка призналась в том, что кроме ягод, хотела бы крепких объятий. "Я не могу быть слабой женщиной. Вот всем нужно временами расслабляться и восстанавливать силы. Но я так не могу. Что же со мной не так?" - подписала артистка свою последнюю публикацию.
Поклонники посоветовали своему кумиру не отчаиваться, так как все, что она желает, довольно легко получить. За довольно короткий промежуток времени публикация на странице артистки собрала более 10 тысяч лайков.
Автор: Артемова Светлана