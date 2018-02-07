Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес / dzen

Анна Седокова призналась, что хочет клубники и крепких объятий
Российская певица Анна Седокова заявила своим поклонникам, что очень хочет клубники и крепких объятий. Такую откровенную публикацию артистка выложила на своем аккаунте Instagram.

Анна Седокова призналась, что хочет клубники и крепких объятий


На фотографии Анна Седокова предстает перед поклонниками на фоне свежей клубники, заявляя поклонникам, что очень хотела бы получить такую вкусность в качестве угощения. Она акцентировала внимание на том, что желает плодов именно с Тель-Авива. В добавок ко всему, артистка призналась в том, что кроме ягод, хотела бы крепких объятий. "Я не могу быть слабой женщиной. Вот всем нужно временами расслабляться и восстанавливать силы. Но я так не могу. Что же со мной не так?" - подписала артистка свою последнюю публикацию.

Поклонники посоветовали своему кумиру не отчаиваться, так как все, что она желает, довольно легко получить. За довольно короткий промежуток времени публикация на странице артистки собрала более 10 тысяч лайков.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 02:00
Читайте также
«Газпром» устроила определённая Стокгольмским
СМИ: Дело о сбитом в Балашихе "пьяном" мальчике
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
СМИ: В России можно будет снимать наличные через
Специалисты из МВД рассказали о самых
Ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной
Из-за падения рынков в США олигархи потеряли $114
За сутки биткоин подешевел на 25 %, упав до $6
На Мальдивах на фоне политического кризиса
В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах
Добавление комментария
Последние новости
07.02, 06:00 WhatsApp расширил количество собеседников по голосовой
07.02, 05:28 Брак Александра Кержакова может развалится
07.02, 05:00 ТОП-5 китайских смартфонов от брендов, неизвестных в
07.02, 04:30 На следующей неделе американец Майк Хьюз хочет доказать,
07.02, 04:00 Ученые: Тестостерон препятствует развитию астмы у мужчин
07.02, 03:31 Екатерина Гордон заявила, что за ней ухаживал Владимир
07.02, 03:00 Ученые: Хорошее настроение и секс помогают пережить грипп
07.02, 02:29 Ученые выяснили, как стресс влияет на клеточную функцию
07.02, 02:00 Анна Седокова призналась, что хочет клубники и крепких
07.02, 01:31 Виктория Лопырева изменила фотошопом своё лицо до
07.02, 01:00 Ученые: Люди чересчур заняты работой, чтобы вести
07.02, 00:30 Алексей Панин похвастался архивным фото с Владимиром
06.02, 23:59 Xiaomi Amazfit BIP можно купить в Америке всего за 99
06.02, 23:40 Глайдеры и ховербайки названы транспортными средствами
06.02, 23:20 Hyundai тестирует электрический седан Elantra
06.02, 23:00 Ролик Полины Гагариной с исполнением тверка набрал
06.02, 22:38 Ким Кардашьян ошеломила фанатов соблазнительным фото в
06.02, 22:20 Huawei выпустит новый Honor с двойной камерой
06.02, 22:00 Ксения Собчак опубликовала фото сына в чемодане, не
06.02, 21:47 В Сети появились фото обновленного Porsche 911 GT3 RS