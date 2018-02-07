Ученые выяснили, как стресс влияет на клеточную функцию и физическое здоровье
Зарубежные эксперты решили проверить, как стресс может повлиять на физическое здоровье и клеточную функцию. Информацию об эксперименте сообщает издание Psychosomatic Medicine: Journal of Biobehavioral Medicine.
Как известно, стресс влияет на область митохондрий клетки, а это – субъединица всего тела с их собственной ДНК. Чаще всего они находятся в каждом типе клеток и генерируют важную энергию, сигналы. В случае, когда митохондрии отказываются работать, возникают сложные недуги.
Врачи говорят, что митохондрии – центр пересечения стресса и психосоциальных переживания. Результаты опытов особо интересуют представителей психосоматической медицины. Ученые говорят, что в будущих своих опытах на эту тему они рассмотрят динамические двунаправленные взаимодействия между физическими системами организма и этими самыми митохондриями.
Как известно, стресс влияет на область митохондрий клетки, а это – субъединица всего тела с их собственной ДНК. Чаще всего они находятся в каждом типе клеток и генерируют важную энергию, сигналы. В случае, когда митохондрии отказываются работать, возникают сложные недуги.
Врачи говорят, что митохондрии – центр пересечения стресса и психосоциальных переживания. Результаты опытов особо интересуют представителей психосоматической медицины. Ученые говорят, что в будущих своих опытах на эту тему они рассмотрят динамические двунаправленные взаимодействия между физическими системами организма и этими самыми митохондриями.
Автор: Вера Антонова