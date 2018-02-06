Возле бара «Малибу» в Кургане нашли труп
В Кургане на улице Дзержинского было обнаружено мертвое тело. Страшную находку увидели утром во вторник, 6 февраля, возле местного бара «Малибу», сообщили в СУ СК по области.
Следственный комитет пока не сообщил более подробных сведений в интересах следствия. От людей, которые были в баре, удалось узнать, что погибший отдыхал в «Малибу» минувшей ночью, но данная информация нуждается в подтверждении.
Это заведение известно как злачное место, где любят проводить время «трудные» подростки, судимые россияне и иностранцы из ближнего зарубежья. Также в «Малибу» можно встретить девушек «легкого» поведения. В баре постоянно происходят драки и конфликты между местными жителями и приезжими посетителями.
Следственный комитет пока не сообщил более подробных сведений в интересах следствия. От людей, которые были в баре, удалось узнать, что погибший отдыхал в «Малибу» минувшей ночью, но данная информация нуждается в подтверждении.
Это заведение известно как злачное место, где любят проводить время «трудные» подростки, судимые россияне и иностранцы из ближнего зарубежья. Также в «Малибу» можно встретить девушек «легкого» поведения. В баре постоянно происходят драки и конфликты между местными жителями и приезжими посетителями.
Автор: Дрокина Татьяна