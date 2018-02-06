В ЦПКиО Екатеринбурга был найден труп местного жителя
Днем во вторник, 6 февраля, в ЦПКиО в Екатеринбурге был найден труп пожилого жителя города. Об этом рассказали свидетели, а позже подтвердили в Следственном комитете.
В парк были направлены представители правоохранительных органов. После необходимой проведения проверки в СК должны будут установить причину смерти потерпевшего. Сейчас отмечается, что по предварительным сведениям, смерть наступила не из-за действий криминального характера.
Однако об этом можно будет точно говорить только после проведения следственных мероприятий и необходимых экспертиз. Пока основная версия инцидента – скоропостижная смерть пожилого человека, обычного посетителя ЦПКиО, расположенного по улице Мичурина.
В парк были направлены представители правоохранительных органов. После необходимой проведения проверки в СК должны будут установить причину смерти потерпевшего. Сейчас отмечается, что по предварительным сведениям, смерть наступила не из-за действий криминального характера.
Однако об этом можно будет точно говорить только после проведения следственных мероприятий и необходимых экспертиз. Пока основная версия инцидента – скоропостижная смерть пожилого человека, обычного посетителя ЦПКиО, расположенного по улице Мичурина.
Автор: Дрокина Татьяна