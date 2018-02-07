Ученые: Хорошее настроение и секс помогают пережить грипп
Английские ученые из Ноттингемского Университета написали ряд рекомендаций по укрепления иммунной системы в период активности гриппа. Главное – хорошее настроение и регулярные занятия сексом.
При проведении вакцинации, хорошим фоном для ее лучшей эффективности будет хорошее настроение. Выработать на треть больше клеток иммуноглобулина A помогут регулярные занятия сексом, минимум 1-2 раза в неделю. Хороший, здоровый сон укрепит иммунитет и защитит от расстройства обмена веществ и гормональных сдвигов. Легче помогут пережить активный период вируса гриппа добавки с витамином D.
Немаловажный фактор в распространении заразы – это грязные руки, поэтому мыть их нужно минимум 15 секунд в горячей воде. Если вы все же заболели, обязательно нужно прикрывать рот при чихании, добавлять в рацион больше чеснока, поддерживать активный образ жизни.
При проведении вакцинации, хорошим фоном для ее лучшей эффективности будет хорошее настроение. Выработать на треть больше клеток иммуноглобулина A помогут регулярные занятия сексом, минимум 1-2 раза в неделю. Хороший, здоровый сон укрепит иммунитет и защитит от расстройства обмена веществ и гормональных сдвигов. Легче помогут пережить активный период вируса гриппа добавки с витамином D.
Немаловажный фактор в распространении заразы – это грязные руки, поэтому мыть их нужно минимум 15 секунд в горячей воде. Если вы все же заболели, обязательно нужно прикрывать рот при чихании, добавлять в рацион больше чеснока, поддерживать активный образ жизни.
Автор: Северов Андрей