Тающие ледники могут привести к экологической катастрофе из-за собравшейся в них ртути
Геологи Америки выяснили, что в северной части Земли, где расположены ледники, скопилось большое количество ртути, способное привести к экологической катастрофе. Ссылаясь на свое исследование, размещенное в Geophysical Research Letters, специалисты утверждают, что жидкий металл много тысяч лет собирался во льдах Аляски, проникая в них с веществами органического происхождения из грунта.
Было изучено 13 проб полученных со льдов в Аляске в период с 2004 по 2012 год, после чего специалисты сравнили показатели 11 тысяч проб тундровых почв по всей Земле. Геологи объясняют, что в вечных ледниках накопилась природная ртуть, попадая с атмосферы в грунт вместе с органической материей.
Таким образом, из-за глобального потепления ледники начнут таять, что потянет за собой выплеск токсичных ртутных испарений и глобальной катастрофе. Исследователи выяснили, что в ледниках ртути находится в 10 раз больше, чем размер выбросов в природу за последние 30 лет от антропогенного функционирования.
Процесс может поспособствовать преобразованию освободившейся ртути в метилртуть, а уже это повлечет за собой болезни поражающие центральную нервную систему. Не мало важно, что для естественного распада токсичного вещества необходимо приблизительно 14 тысяч лет.
Было изучено 13 проб полученных со льдов в Аляске в период с 2004 по 2012 год, после чего специалисты сравнили показатели 11 тысяч проб тундровых почв по всей Земле. Геологи объясняют, что в вечных ледниках накопилась природная ртуть, попадая с атмосферы в грунт вместе с органической материей.
Таким образом, из-за глобального потепления ледники начнут таять, что потянет за собой выплеск токсичных ртутных испарений и глобальной катастрофе. Исследователи выяснили, что в ледниках ртути находится в 10 раз больше, чем размер выбросов в природу за последние 30 лет от антропогенного функционирования.
Процесс может поспособствовать преобразованию освободившейся ртути в метилртуть, а уже это повлечет за собой болезни поражающие центральную нервную систему. Не мало важно, что для естественного распада токсичного вещества необходимо приблизительно 14 тысяч лет.
Автор: Богданова Ярослава