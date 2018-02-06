Сын Николая Караченцова сообщил, что отец чувствует себя хорошо
Сын Николая Караченцова рассказал о самочувствии отца. Известному актеру уже лучше, отметил родственник.
По словам Андрея Караченцова, отца готовят к пятому курсу химиотерапии в связи со злокачественной опухолью в легком. Ее у знаменитости обнаружили прошлой осенью.
«Я доволен его внешним видом. У него все нормально, все хорошо», - сообщил сын актера. Также мужчина добавил, что после того, как отцу проведут пятый курс химиотерапии, врачи намерены собрать консилиум, чтобы понять, как требуется действовать дальше на пути к выздоровлению.
Напомним, Николай Караченцов в 2005 году попал в серьезное ДТП на Мичуринском проспекте в российской столице. После этого инцидента он 26 дней пролежал в коме, и больше не смог продолжить свою карьеру. Опухоль в легком у актера диагностировали в сентябре 2017.
По словам Андрея Караченцова, отца готовят к пятому курсу химиотерапии в связи со злокачественной опухолью в легком. Ее у знаменитости обнаружили прошлой осенью.
«Я доволен его внешним видом. У него все нормально, все хорошо», - сообщил сын актера. Также мужчина добавил, что после того, как отцу проведут пятый курс химиотерапии, врачи намерены собрать консилиум, чтобы понять, как требуется действовать дальше на пути к выздоровлению.
Напомним, Николай Караченцов в 2005 году попал в серьезное ДТП на Мичуринском проспекте в российской столице. После этого инцидента он 26 дней пролежал в коме, и больше не смог продолжить свою карьеру. Опухоль в легком у актера диагностировали в сентябре 2017.
Автор: Вера Антонова