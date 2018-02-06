В Ростовской области жители поселка пили воду из колодца с утопленником
В Ростовской области жители поселка Комиссаровка в течение нескольких дней пили из колодца с трупом. Несмотря на то, что тело начало разлагаться, никто из них не пострадал в результате отравления.
По данным официального источника в СК РФ Ростовской области, в январе в поселке Комиссаровка сообщили об исчезновении одного из местных жителей. На протяжении нескольких дней о нем ничего не было известно. Как оказалось, все это время его тело находилось в единственном на весь поселок уличном колодце. Тело 30-летнего мужчины пролежало на дне источника вплоть до того момента, когда начало разлагаться.
Ничего не подозревающие жители Комиссаровки набирали себе воду, причем не только для готовки, но и для питья. Тем не менее, ни у кого отравления диагностировано не было. По данным регионального СК РФ, на момент гибели мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело направлено на дальнейшую экспертизу. Местные власти после инцидента приняли решении зарыть колодец, но жители поселка преградили дорогу сотрудникам коммунальной службы, поделав оставить единственный источник воды.
По данным официального источника в СК РФ Ростовской области, в январе в поселке Комиссаровка сообщили об исчезновении одного из местных жителей. На протяжении нескольких дней о нем ничего не было известно. Как оказалось, все это время его тело находилось в единственном на весь поселок уличном колодце. Тело 30-летнего мужчины пролежало на дне источника вплоть до того момента, когда начало разлагаться.
Ничего не подозревающие жители Комиссаровки набирали себе воду, причем не только для готовки, но и для питья. Тем не менее, ни у кого отравления диагностировано не было. По данным регионального СК РФ, на момент гибели мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело направлено на дальнейшую экспертизу. Местные власти после инцидента приняли решении зарыть колодец, но жители поселка преградили дорогу сотрудникам коммунальной службы, поделав оставить единственный источник воды.
Автор: Пчелкин Руслан