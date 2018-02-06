Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018
exclusive / Происшествия / Важно

В Ростовской области жители поселка пили воду из колодца с утопленником
В Ростовской области жители поселка Комиссаровка в течение нескольких дней пили из колодца с трупом. Несмотря на то, что тело начало разлагаться, никто из них не пострадал в результате отравления.

В Ростовской области жители поселка пили воду из колодца с утопленником


По данным официального источника в СК РФ Ростовской области, в январе в поселке Комиссаровка сообщили об исчезновении одного из местных жителей. На протяжении нескольких дней о нем ничего не было известно. Как оказалось, все это время его тело находилось в единственном на весь поселок уличном колодце. Тело 30-летнего мужчины пролежало на дне источника вплоть до того момента, когда начало разлагаться.

Ничего не подозревающие жители Комиссаровки набирали себе воду, причем не только для готовки, но и для питья. Тем не менее, ни у кого отравления диагностировано не было. По данным регионального СК РФ, на момент гибели мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело направлено на дальнейшую экспертизу. Местные власти после инцидента приняли решении зарыть колодец, но жители поселка преградили дорогу сотрудникам коммунальной службы, поделав оставить единственный источник воды.

Автор: Пчелкин Руслан
Вчера, 19:11
Читайте также
«Газпром» устроила определённая Стокгольмским
СМИ: Дело о сбитом в Балашихе "пьяном" мальчике
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
СМИ: В России можно будет снимать наличные через
Специалисты из МВД рассказали о самых
Ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной
Из-за падения рынков в США олигархи потеряли $114
За сутки биткоин подешевел на 25 %, упав до $6
На Мальдивах на фоне политического кризиса
В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах
Добавление комментария
Последние новости
07.02, 06:00 WhatsApp расширил количество собеседников по голосовой
07.02, 05:28 Брак Александра Кержакова может развалится
07.02, 05:00 ТОП-5 китайских смартфонов от брендов, неизвестных в
07.02, 04:30 На следующей неделе американец Майк Хьюз хочет доказать,
07.02, 04:00 Ученые: Тестостерон препятствует развитию астмы у мужчин
07.02, 03:31 Екатерина Гордон заявила, что за ней ухаживал Владимир
07.02, 03:00 Ученые: Хорошее настроение и секс помогают пережить грипп
07.02, 02:29 Ученые выяснили, как стресс влияет на клеточную функцию
07.02, 02:00 Анна Седокова призналась, что хочет клубники и крепких
07.02, 01:31 Виктория Лопырева изменила фотошопом своё лицо до
07.02, 01:00 Ученые: Люди чересчур заняты работой, чтобы вести
07.02, 00:30 Алексей Панин похвастался архивным фото с Владимиром
06.02, 23:59 Xiaomi Amazfit BIP можно купить в Америке всего за 99
06.02, 23:40 Глайдеры и ховербайки названы транспортными средствами
06.02, 23:20 Hyundai тестирует электрический седан Elantra
06.02, 23:00 Ролик Полины Гагариной с исполнением тверка набрал
06.02, 22:38 Ким Кардашьян ошеломила фанатов соблазнительным фото в
06.02, 22:20 Huawei выпустит новый Honor с двойной камерой
06.02, 22:00 Ксения Собчак опубликовала фото сына в чемодане, не
06.02, 21:47 В Сети появились фото обновленного Porsche 911 GT3 RS