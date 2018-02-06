В куске янтаря нашли паука-химеру возрастом 100 млн лет
Паук с довольно длинным хвостом был обнаружен американскими учеными, которые прибыли из Мьянмы. Подробности об открытии опубликованы в издании Nature Ecology and Evolution.
Американские исследователи из штата Канзас обнаружили в одном из кусков янтаря доисторического паука с длинным хвостом. По предварительным данным, открытие было сделано в Мьянме. От других представителей своего рода он отличается тем, что не может плести паутину, но обладает довольно угрожающим хвостом.
Из-за столь нетипичных для пауков качеств ученые назвали этот вид Chimerarachne yingi (химера-паук на латыни). Химера - это существо из легенд Древней Греции, которое имело в себе внешние черты трёх и более животных. Также стоит упомянуть, что несмотря на довольно грозный внешний вид, размеры паука довольно малы - всего 2,5 миллиметра, причем длина хвоста занимает 40%.
Американские исследователи из штата Канзас обнаружили в одном из кусков янтаря доисторического паука с длинным хвостом. По предварительным данным, открытие было сделано в Мьянме. От других представителей своего рода он отличается тем, что не может плести паутину, но обладает довольно угрожающим хвостом.
Из-за столь нетипичных для пауков качеств ученые назвали этот вид Chimerarachne yingi (химера-паук на латыни). Химера - это существо из легенд Древней Греции, которое имело в себе внешние черты трёх и более животных. Также стоит упомянуть, что несмотря на довольно грозный внешний вид, размеры паука довольно малы - всего 2,5 миллиметра, причем длина хвоста занимает 40%.
Автор: Артемова Светлана