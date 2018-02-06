Наталья Штурм показала грудь в Instagram
Наталья Штурм, известная певица, показала фанатам свою грудь. Соответствующее фото появилось в ее личном Instagram.
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На фото Штурм показала свою грудь в черно-белых тонах. Под снимком артистка написала: «Жаль, Рубенс не дожил до моей эпохи.». Под постом активно стали собираться комментарии фолловеров. Многим кадр понравился, он уже собрал более сотни «лайков».
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На фото Штурм показала свою грудь в черно-белых тонах. Под снимком артистка написала: «Жаль, Рубенс не дожил до моей эпохи.». Под постом активно стали собираться комментарии фолловеров. Многим кадр понравился, он уже собрал более сотни «лайков».
Автор: Вера Антонова