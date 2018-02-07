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exclusive / Шоу-бизнес / dzen

Екатерина Гордон заявила, что за ней ухаживал Владимир Соловьев
Екатерина Гордон заявила, что Владимир Соловьев решил за ней приударить чуть ли не назло ее бывшему супругу Александру. Однако сам телеведущий не данную информацию отрицает.

Екатерина Гордон заявила, что за ней ухаживал Владимир Соловьев


Телеведущий познакомился с Гордон еще тогда, когда она была замужем за его сотрудником на станции «Серебряный дождь». Именно тогда, по словам журналистки, Соловьев и решил поухаживать за ней. Причем вспоминает об этом Екатерина Гордон не без хвастовства, так как ухаживания известного ведущего на одном из мероприятий радио ей были приятны.

Хотя сам Владимир Генрихович такого не помнит и уверяет, что видел Гордон пару раз, причем еще с мужем, потому ухаживать за ней не мог. Когда ему задали вопрос об этом, то Соловьев начал все отрицать. «Девочка врет о том, где и как ее добивались. Мне ее жалко. Она просто сошла с ума. Это смешно, абсолютные сказки», – рассказал телеведущий.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 03:31
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