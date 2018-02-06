Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в употреблении запрещенных веществ
Дана Борисова выразила предположение, что Ольга Бузова употребляет запрещенные дурманящие вещества. На такие мысли ее навело просмотренное видео на странице Бузовой в Instagram.
Дана Борисова посмотрела видео, которое выложила Ольга Бузова в Instagram, оно касается рассуждений певицы о смартфонах iPhone. После этого телеведущая обвинила певицу в употреблении дурманящих веществ синтетического происхождения.
Также Борисова в интервью каналу «360» сказала, что ее дочь, которой исполнилось 10 лет, настроили против нее. Был случай, когда девочка хотела побить мать.
Дана Борисова посмотрела видео, которое выложила Ольга Бузова в Instagram, оно касается рассуждений певицы о смартфонах iPhone. После этого телеведущая обвинила певицу в употреблении дурманящих веществ синтетического происхождения.
Также Борисова в интервью каналу «360» сказала, что ее дочь, которой исполнилось 10 лет, настроили против нее. Был случай, когда девочка хотела побить мать.
Автор: Северов Андрей