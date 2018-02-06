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Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в употреблении запрещенных веществ
Дана Борисова выразила предположение, что Ольга Бузова употребляет запрещенные дурманящие вещества. На такие мысли ее навело просмотренное видео на странице Бузовой в Instagram.

Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в употреблении запрещенных веществ


Дана Борисова посмотрела видео, которое выложила Ольга Бузова в Instagram, оно касается рассуждений певицы о смартфонах iPhone. После этого телеведущая обвинила певицу в употреблении дурманящих веществ синтетического происхождения.

Также Борисова в интервью каналу «360» сказала, что ее дочь, которой исполнилось 10 лет, настроили против нее. Был случай, когда девочка хотела побить мать.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 19:19
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Комментарии
Комментатор
Чего только не сделаешь ради денег с шоу, на которые пригласят после данного заявления😂Зарабатывают как "могут".
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Вчера, 20:24
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