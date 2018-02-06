Виктория Дайнеко трогательно поздравила Игоря Матвиенко с днем рождения
Виктория Дайнеко трогательно поздравила продюсера Игоря Матвиенко. В посте Instagram певица опубликовала совместный снимок.
В своем поздравлении Дайнеко поблагодарила и поздравила с праздником «особенного человека». Также звезда попросила фанатов написать продюсеру приятные слова в его день.
Фолловеры присоединились к теплым словам. Многие пожелали Игорю Матвиенко долгих лет жизни, успехов в бизнесе и во всех начинаниях. Снимок уже набрал более трех тысяч отметок «мне нравится».
В своем поздравлении Дайнеко поблагодарила и поздравила с праздником «особенного человека». Также звезда попросила фанатов написать продюсеру приятные слова в его день.
Фолловеры присоединились к теплым словам. Многие пожелали Игорю Матвиенко долгих лет жизни, успехов в бизнесе и во всех начинаниях. Снимок уже набрал более трех тысяч отметок «мне нравится».
Автор: Вера Антонова