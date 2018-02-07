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exclusive / Шоу-бизнес

Брак Александра Кержакова может развалится
Жена Александра Кержакова рассказала о семейных проблемах. По ее словам, измены супруга стали причиной того, что их брак начал трещать по швам и возник вопрос о том, следует ли продолжать такие отношения.

Брак Александра Кержакова может развалится


Источником таких подробностей стала бывшая супруга футболиста Екатерина Сафронова. Она рассказала о том, что ранее Александр Кержаков пытался давить на нее, заставляя сдать анализ на наркотики для встречи с сыном, а позже потребовав признания в изменах, которые она в свою очередь отрицает. Кроме того, спортсмен испытывает страх перед Сафроновой, чем объясняется его уход со съемок нового выпуска «Пусть говорят», также приглашенной на передачу. Сам выпуск показан не был.

Екатерина Сафронова также рассказала, что общалась с 25-летней женой Кержакова, Миланой. Она в свою очередь поведала о проблемах в семье. Сейчас дочь сенатора Вадима Тюльпанова переехала жить к маме и подумывает о том, чтобы уйти от футболиста. Об этом Сафроновой рассказала их общая подруга Светлана. Сама Милана на прямой вопрос о проблемах ответила, что не расходится с Кержаковым, но все же с поддержкой семьи сможет пережить любую ситуацию.

Автор: Пчелкин Руслан
Сегодня, 05:28
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