На концерте в Ростове Максим Галкин пошутил над костюмами Валерия Леонтьева
На днях в Ростове-на-Дону прошел концерт главного российского пародиста и ведущего Максима Галкина, на котором шоумен открыто пошутил над заслуженным артистом России Валерием Леонтьевым, высмеяв его сценический образ. А ведь это именно Леонтьев стал первым эстрадным певцом, использовавшим на своих концертах яркие и блестящие сценические костюмы.
Монолог Галкина начался с добродушных шуток, а после резко перетек в откровенный стеб. Демонстрируя на себе всю детализацию сценических амплуа Валерия Яковлевича, шоумен в шуточной форме рассказал, где находятся золотая ракушка, бриллиант и крючки с сеткой.
Также Галкин сделал предположение по поводу того, в какой последовательности артист создает свои песни и костюмы. Максим Галкин не забыл упомянуть при всем при этом, что Валерий Леонтьев является очень интересным человеком.
Естественно поклонники юмориста оценили шутки и поблагодарили его за доставленный позитивный настрой как в концертном зале, так и в социальных сетях.
Монолог Галкина начался с добродушных шуток, а после резко перетек в откровенный стеб. Демонстрируя на себе всю детализацию сценических амплуа Валерия Яковлевича, шоумен в шуточной форме рассказал, где находятся золотая ракушка, бриллиант и крючки с сеткой.
Также Галкин сделал предположение по поводу того, в какой последовательности артист создает свои песни и костюмы. Максим Галкин не забыл упомянуть при всем при этом, что Валерий Леонтьев является очень интересным человеком.
Естественно поклонники юмориста оценили шутки и поблагодарили его за доставленный позитивный настрой как в концертном зале, так и в социальных сетях.
Автор: Богданова Ярослава