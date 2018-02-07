Виктория Лопырева изменила фотошопом своё лицо до неузнаваемости
Виктория Лопырева, невеста знаменитого российского певца Николая Баскова, поразила своих фанатов своей новой публикацией в Instagram. Поклонники высмеяли девушку за то, что она отработала свою внешность посредством фотошопа.
34-летняя Виктория Лопырева прославилась своим пристрастием к обработке фотографий с помощью разнообразных фильтров. Девушка вовсе не стесняется постоянно корректировать свою внешность. И вот, на одной из последних публикаций невесты Баскова можно заметить то, как она перестаралась со своей работой - на фото видно, как Лопырева нечаянно "удалила" себе часть зубов.
"О боже, я её даже не узнала. Неужели это Вика?", "Правда, что у неё с лицом?", "Дофотошопилась - стерла собственные зубы", "А что с зубами? Куда делись?" - прокомментировали её снимок поклонники.
34-летняя Виктория Лопырева прославилась своим пристрастием к обработке фотографий с помощью разнообразных фильтров. Девушка вовсе не стесняется постоянно корректировать свою внешность. И вот, на одной из последних публикаций невесты Баскова можно заметить то, как она перестаралась со своей работой - на фото видно, как Лопырева нечаянно "удалила" себе часть зубов.
"О боже, я её даже не узнала. Неужели это Вика?", "Правда, что у неё с лицом?", "Дофотошопилась - стерла собственные зубы", "А что с зубами? Куда делись?" - прокомментировали её снимок поклонники.
Автор: Артемова Светлана