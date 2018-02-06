Android Nougat официально стала самой популярной версией ОС Android
Android 7 Nougat названа самой популярной ОС среди всех вариаций Android. Такими данными располагают специалисты Google, которые провели тематическое исследование и составили статистику.
По их данным, самая свежая версия Android Oreo, вышедшая прошлым летом, на данный момент занимает 1,1% среди всех устройств на базе операционки. Интересно, что тем временем доля позапрошлогодней Android 7 Nougat продолжает стремительно расти. Сейчас она занимает 22,3% всех гаджетов.
Версия Android Marshmallow, согласно статистическим данным, была лидером до начала лета 2017 года. Сейчас ее место второе. Lollipop замыкает тройку лидеров. Далее следует KitKat с показателем 12%, что меньше на 0,8%, если сравнивать с прошлым месяцем.
Что касается Apple, то самая новая iOS, по данным на январь 2018, установлена на 65% всех устройств компании.
По их данным, самая свежая версия Android Oreo, вышедшая прошлым летом, на данный момент занимает 1,1% среди всех устройств на базе операционки. Интересно, что тем временем доля позапрошлогодней Android 7 Nougat продолжает стремительно расти. Сейчас она занимает 22,3% всех гаджетов.
Версия Android Marshmallow, согласно статистическим данным, была лидером до начала лета 2017 года. Сейчас ее место второе. Lollipop замыкает тройку лидеров. Далее следует KitKat с показателем 12%, что меньше на 0,8%, если сравнивать с прошлым месяцем.
Что касается Apple, то самая новая iOS, по данным на январь 2018, установлена на 65% всех устройств компании.
Автор: Вера Антонова