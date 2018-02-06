В Ижевске найден пропавший 11-летний мальчик
В Ижевске удалось найти мальчика 11-ти лет, пропавшего два дня назад. Ребенок находился в подъезде одного из жилых домов.
В пресс-службе УМВД по Ижевску сообщили, что ребенка нашли полицейские. О его пропаже сообщила бабушка. По словам женщины, внук ушел из дома 4 февраля и больше его никто не видел. В поисках также помогали волонтеры. В результате мальчика удалось найти, его здоровью ничего не угрожает.
Проводится проверка.
В пресс-службе УМВД по Ижевску сообщили, что ребенка нашли полицейские. О его пропаже сообщила бабушка. По словам женщины, внук ушел из дома 4 февраля и больше его никто не видел. В поисках также помогали волонтеры. В результате мальчика удалось найти, его здоровью ничего не угрожает.
Проводится проверка.
Автор: Вера Антонова