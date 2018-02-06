В центре Ростова столкнулись 3 иномарки и трамвай
Во вторник, 6 февраля, в центре Ростова произошло ДТП, участниками которого стали 3 иномарки и трамвай. Столкновение автотранспорта имело место в районе Будённовского проспекта.
Со слов очевидцев, сначала трамвай протаранил Hyundai, который отбросило на впереди стоящие по причине красного сигнала светофора Mercedes и Lexus. Предположительно, причиной ДТП оказалась неисправность тормозной системы электрической машины. Результатом аварии стали деформация иномарок и серьёзный автомобильный затор.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о сошествии с рельсов грузовых вагонов в Ростове.
Со слов очевидцев, сначала трамвай протаранил Hyundai, который отбросило на впереди стоящие по причине красного сигнала светофора Mercedes и Lexus. Предположительно, причиной ДТП оказалась неисправность тормозной системы электрической машины. Результатом аварии стали деформация иномарок и серьёзный автомобильный затор.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о сошествии с рельсов грузовых вагонов в Ростове.
Автор: Воробьева Алина