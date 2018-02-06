Репер Гнойный представил клип о секс-вписке
Гнойный представил свой новый клип о секс-вписке. В показанном видео под названием «Грустные танцы», хип-хоп-исполнитель следует за молодой девушкой мимо целой толпы голых людей.
Музыкальное видео на песню Вячеслава Машнова, известного под сценическими псевдонимами Гнойный и Слава КПСС было опубликовано в Сети во вторник, 6 февраля. Главной героиней является молодая девушка, которая попала на секс-вечеринку в доме с большим количеством голых людей. На протяжении всего клипа она ходит по комнатам, наблюдая за происходящим и не находя места для себя. Следом за девушкой ходит и Гнойный, исполняя песню.
За последнее время это не первый скандальный клип в Сети. Ранее группа «Пошлая Молли» опубликовала музыкальное видео «Типичная вечеринка с бассейном», в котором группа подростков во время вечеринки школьников убивает молодую девушку.
Музыкальное видео на песню Вячеслава Машнова, известного под сценическими псевдонимами Гнойный и Слава КПСС было опубликовано в Сети во вторник, 6 февраля. Главной героиней является молодая девушка, которая попала на секс-вечеринку в доме с большим количеством голых людей. На протяжении всего клипа она ходит по комнатам, наблюдая за происходящим и не находя места для себя. Следом за девушкой ходит и Гнойный, исполняя песню.
За последнее время это не первый скандальный клип в Сети. Ранее группа «Пошлая Молли» опубликовала музыкальное видео «Типичная вечеринка с бассейном», в котором группа подростков во время вечеринки школьников убивает молодую девушку.
Автор: Пчелкин Руслан