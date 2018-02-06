В Австралии голый мужчина угрожал избить полицейских гениталиями
Сообщается, что в Австралии произошел инцидент с участием обнаженного мужчины, который угрожал полицейским избить их своими гениталиями. Происшествие было зафиксировано на территории города Манджер, Западная Австралия.
Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи 54-летнего обнаженного мужчины, которые услышали внезапный громкий шум и крики. Вскоре стражи правопорядка прибыли на место происшествия и приказали ему одеться, на что он в ответ заявил, что изобьет их своими гениталиями. Так, местный житель взял себя за пенис и стал кричать, что изобьет им сотрудников правоохранительных органов. На момент задержания мужчины ему предложили одеться, но он снова отказался от этого, а вместо того, чтобы справить естественную нужду в туалете, но сделал все прямо в следственном изоляторе.
Итогом инцидента стало то, что 54-летний мужчина предстал перед судом, где признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа, сумма которого составляет 1,5 тысячи долларов.
Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи 54-летнего обнаженного мужчины, которые услышали внезапный громкий шум и крики. Вскоре стражи правопорядка прибыли на место происшествия и приказали ему одеться, на что он в ответ заявил, что изобьет их своими гениталиями. Так, местный житель взял себя за пенис и стал кричать, что изобьет им сотрудников правоохранительных органов. На момент задержания мужчины ему предложили одеться, но он снова отказался от этого, а вместо того, чтобы справить естественную нужду в туалете, но сделал все прямо в следственном изоляторе.
Итогом инцидента стало то, что 54-летний мужчина предстал перед судом, где признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа, сумма которого составляет 1,5 тысячи долларов.
Автор: Артемова Светлана