В Удмуртии пропавшую женщину нашли мертвой на территории кладбища
В Ижевске пропавшую 54-летнюю женщину нашли мертвой. Ее труп обнаружен на территории городского кладбища, пишут региональные медиа.
Как известно, женщина собралась на кладбище, чтобы наведаться на могилу сына, но после этого перестала выходить на связь и домой не вернулась. Немногим позднее пропавшую нашли на кладбище. Она скончалась. На теле ижевчанки не было при первичном осмотре зафиксировано никаких признаков криминальной смерти.
По факту случившегося полиция проводит проверку.
Как известно, женщина собралась на кладбище, чтобы наведаться на могилу сына, но после этого перестала выходить на связь и домой не вернулась. Немногим позднее пропавшую нашли на кладбище. Она скончалась. На теле ижевчанки не было при первичном осмотре зафиксировано никаких признаков криминальной смерти.
По факту случившегося полиция проводит проверку.
Автор: Вера Антонова