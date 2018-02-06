Жительница Ленобласти заявила о пропаже мужа через 42 года
78-летняя жительница города Приозёрск Ленобласти обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, которого в последний раз видела 42 года назад. По словам пенсионерки, после семейной размолвки супруг ушёл из дому, не вернувшись обратно.
Сотрудники полиции, несмотря на давний срок пропажи мужчины, приняли заявление о розыске, попросив гражданку назвать приметы супруга. Пенсионерка не смогла припомнить, как выглядел супруг, лишь отметив, что он был старше неё на два года, и на тот момент они проживали в Пензенской области.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о загадочной пропаже в Египте жительницы Ленобласти.
Сотрудники полиции, несмотря на давний срок пропажи мужчины, приняли заявление о розыске, попросив гражданку назвать приметы супруга. Пенсионерка не смогла припомнить, как выглядел супруг, лишь отметив, что он был старше неё на два года, и на тот момент они проживали в Пензенской области.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о загадочной пропаже в Египте жительницы Ленобласти.
Автор: Воробьева Алина