Ученые: Тестостерон препятствует развитию астмы у мужчин
Учеными доказано, что мужчины меньше подвержены риску заболеть астмой нежели женщины из-за высокого уровня тестостерона. Специалистами было определено, что в организме женщин существует гораздо больше неких иммунных клеток, которые проявляют себя при воспалительных процессах в виде слизи и мокроты, в результате это влечет за собой кашель и хрипы.
Мужской гормон не позволяет проникнуть в организм вредоносным иммунным клеткам, не давая развиться астме. Это позволяет понять, почему взрослые мужчины менее подвержены болезни, чем женский пол, но не дает объяснения, по какой причине мальчики в подростковом возрасте болеют астмой чаще девочек. Специалисты в области иммунных заболеваний из медицинского центра университета Вандербильта в Теннесси, поставили опыт над 21 мужчиной и женщинами, взяв у них пробы крови. Забор проводился как больным астмой, так и здоровым людям, в ходе которого выяснилось, что женщины имеют большее количество легочных клеток типа ICL2, отвечающие за неестественную реакцию организма, провоцирующую появление астмы. Клетки вырабатывают белок цитокин, что вызывает затруднение дыхания.
Ученые провели эксперимент на мышах, ведь в их организме тоже имеются клетки типа ICL2, введя в кровь грызунов тестостерон. Как итог, клетки ICL2 начали меньше вырабатывать этих протеинов. Однако проведенные тесты на клетках женских гормонов грызунов защитного воздействия не оказали.
В течении исследования специалисты пришли к выводу, что гормональный фон имеет огромное значение, как в определении источника возникновения астмы, так и в вероятном способе лечения недуга.
Мужской гормон не позволяет проникнуть в организм вредоносным иммунным клеткам, не давая развиться астме. Это позволяет понять, почему взрослые мужчины менее подвержены болезни, чем женский пол, но не дает объяснения, по какой причине мальчики в подростковом возрасте болеют астмой чаще девочек. Специалисты в области иммунных заболеваний из медицинского центра университета Вандербильта в Теннесси, поставили опыт над 21 мужчиной и женщинами, взяв у них пробы крови. Забор проводился как больным астмой, так и здоровым людям, в ходе которого выяснилось, что женщины имеют большее количество легочных клеток типа ICL2, отвечающие за неестественную реакцию организма, провоцирующую появление астмы. Клетки вырабатывают белок цитокин, что вызывает затруднение дыхания.
Ученые провели эксперимент на мышах, ведь в их организме тоже имеются клетки типа ICL2, введя в кровь грызунов тестостерон. Как итог, клетки ICL2 начали меньше вырабатывать этих протеинов. Однако проведенные тесты на клетках женских гормонов грызунов защитного воздействия не оказали.
В течении исследования специалисты пришли к выводу, что гормональный фон имеет огромное значение, как в определении источника возникновения астмы, так и в вероятном способе лечения недуга.
Автор: Богданова Ярослава