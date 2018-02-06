СМИ: Дело о сбитом в Балашихе "пьяном" мальчике могут отправить на доследование
Дело о сбитом в Балашихе «пьяном» мальчике будет отправлено на доследование. Такими сведениями располагают СМИ, при этом официально информация об этом не подтверждена.
Как известно, отец погибшего ребенка и признанная виновной сбившая его женщина, которую приговорили к трем годам колонии-поселения, подали свои апелляции на решение судьи. Соответствующие документы на рассмотрение поступили в Железнодорожный суд Балашихи. По полученной информации, их отправят в конце этой недели в Московский областной суд.
Дело стало резонансным после того, как мальчика, которого сбила женщина во дворе дома, посчитали пьяным. У него в крови обнаружена концентрация этилового спирта, говорящая о его опьянении. Позднее в СК заявили, что эти сведения не соответствуют действительности, и ребенок в момент трагедии был абсолютно трезв и здоров.
Как известно, отец погибшего ребенка и признанная виновной сбившая его женщина, которую приговорили к трем годам колонии-поселения, подали свои апелляции на решение судьи. Соответствующие документы на рассмотрение поступили в Железнодорожный суд Балашихи. По полученной информации, их отправят в конце этой недели в Московский областной суд.
Дело стало резонансным после того, как мальчика, которого сбила женщина во дворе дома, посчитали пьяным. У него в крови обнаружена концентрация этилового спирта, говорящая о его опьянении. Позднее в СК заявили, что эти сведения не соответствуют действительности, и ребенок в момент трагедии был абсолютно трезв и здоров.
Автор: Вера Антонова