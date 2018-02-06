В Сети появились фото самого мощного суперкара Porsche 911 GT3 RS
В Сети появились официальные фото нового продукта немецкой автомобилестроительной промышленности. Речь идет о самом мощном суперкаре Porsche 911 GT3 RS, подробности о котором автозавод пока не смешит раскрывать.
Фото новинки смогло заполучить австралийское издание Drive, опубликовавшее изображения вместе со своими комментариями, содержащими техническую информацию о Porsche 911 GT3 RS. И если с фото никаких проблем не было, то, по всей видимости, с публикацией подробностей об авто на автозаводе не согласились и сообщение удалили.
Новинка представляет собой мощный спорткар с полноуправляемым шасси, а также улучшенными аэродинамическими элементами. Porsche 911 GT3 RS получит оппозитный двигатель объемом 4,0 литра и производительностью 521 л.с. под управлением АКПП с семью передачами. Добиться улучшения аэродинамичности суперкара производитель смог за счет замены заднего и переднего бамперов. Также в этом помогла и новая форма заднего антикрыла и воздухозаборников.
Фото новинки смогло заполучить австралийское издание Drive, опубликовавшее изображения вместе со своими комментариями, содержащими техническую информацию о Porsche 911 GT3 RS. И если с фото никаких проблем не было, то, по всей видимости, с публикацией подробностей об авто на автозаводе не согласились и сообщение удалили.
Новинка представляет собой мощный спорткар с полноуправляемым шасси, а также улучшенными аэродинамическими элементами. Porsche 911 GT3 RS получит оппозитный двигатель объемом 4,0 литра и производительностью 521 л.с. под управлением АКПП с семью передачами. Добиться улучшения аэродинамичности суперкара производитель смог за счет замены заднего и переднего бамперов. Также в этом помогла и новая форма заднего антикрыла и воздухозаборников.
Автор: Пчелкин Руслан