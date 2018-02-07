На следующей неделе американец Майк Хьюз хочет доказать, что Земля плоская
Американец Майк Хьюз, который хочет доказать, что человечество живет на плоской планете, переносит запуск своей ракеты. Ученый уже пытался взлететь в 2014 году.
61-летний активист заявил, что произошла техническая поломка – сломался плунжер. До этого случая, предыдущий полет срывался из-за препятствий властей США. Следующая попытка намечена на конец недели.
В 2014 году Хьюз при испытании своей первой ракеты попал в больницу и отделался испугом. О теперешней попытке он объявил еще осенью прошлого года.
61-летний активист заявил, что произошла техническая поломка – сломался плунжер. До этого случая, предыдущий полет срывался из-за препятствий властей США. Следующая попытка намечена на конец недели.
В 2014 году Хьюз при испытании своей первой ракеты попал в больницу и отделался испугом. О теперешней попытке он объявил еще осенью прошлого года.
Автор: Северов Андрей