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На следующей неделе американец Майк Хьюз хочет доказать, что Земля плоская
Американец Майк Хьюз, который хочет доказать, что человечество живет на плоской планете, переносит запуск своей ракеты. Ученый уже пытался взлететь в 2014 году.

На следующей неделе американец Майк Хьюз хочет доказать, что Земля плоская


61-летний активист заявил, что произошла техническая поломка – сломался плунжер. До этого случая, предыдущий полет срывался из-за препятствий властей США. Следующая попытка намечена на конец недели.



В 2014 году Хьюз при испытании своей первой ракеты попал в больницу и отделался испугом. О теперешней попытке он объявил еще осенью прошлого года.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 04:30
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