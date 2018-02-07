ТОП-5 китайских смартфонов от брендов, неизвестных в России, возглавил Oukitel U18
Специалисты составили ТОП-5 смартфонов, которые имеют большой спрос на сетевых торговых площадках, но неизвестны на территории РФ. Первое место занял смартфон Oukitel U18.
Последующие места в рейтинге соответственно получили Leagoo S8, UleFone Power 3, Umidigi S2 Lite и Doogee Mix 2. Стоит акцентировать внимание на том, что заграничный смартфон может не соответствовать некоторым стандартным параметрам. Например, вместо кириллицы могут отображаться иероглифы. Более того, выгоду с экономической точки зрения при покупке данных гаджетов можно будет получить лишь в случае покупки их на сайте страны-производителя.
В итоге становится очевидно, что при выборе подобного девайса стоит брать модель, стоимость которого не превышает 10 тысяч рублей, потому что даже наиболее качественные модели не всегда имеют стоимость, которую запрашивает фирма-производитель.
Последующие места в рейтинге соответственно получили Leagoo S8, UleFone Power 3, Umidigi S2 Lite и Doogee Mix 2. Стоит акцентировать внимание на том, что заграничный смартфон может не соответствовать некоторым стандартным параметрам. Например, вместо кириллицы могут отображаться иероглифы. Более того, выгоду с экономической точки зрения при покупке данных гаджетов можно будет получить лишь в случае покупки их на сайте страны-производителя.
В итоге становится очевидно, что при выборе подобного девайса стоит брать модель, стоимость которого не превышает 10 тысяч рублей, потому что даже наиболее качественные модели не всегда имеют стоимость, которую запрашивает фирма-производитель.
Автор: Артемова Светлана