В Ульяновске сильный ветер едва не снёс 58-тонный Ту-204
Сотрудники авиазавода в Ульяновске «Авиастар-СП» запечатлели на фото приподнятый сильным ветром, бушевавшим на днях в областной столице, 58-тонный Ту-204. Несмотря на то, что буран едва не снёс с площадки пассажирский самолёт, его техническое состояние осталось в порядке.
По словам представителей предприятия, инцидент имел место в ночь на 4 февраля. Ту-204 находился на открытой площадке, потому ветер изменил его месторасположение. «Однако что-то не получилось у снежного бурана, и ему не удалось унести самолёт, вызвав лишь опускание хвостовой части лайнера», – пошутили авиаинженеры в соцсети Facebook, прикрепив к посту снимки с авиазавода в Ульяновске.
По словам представителей предприятия, инцидент имел место в ночь на 4 февраля. Ту-204 находился на открытой площадке, потому ветер изменил его месторасположение. «Однако что-то не получилось у снежного бурана, и ему не удалось унести самолёт, вызвав лишь опускание хвостовой части лайнера», – пошутили авиаинженеры в соцсети Facebook, прикрепив к посту снимки с авиазавода в Ульяновске.
Автор: Воробьева Алина