В Москве мужчина ударил около 20 автомобилей
Стало известно, что в районе Марфино, Москва, произошел дорожный инцидент с участием одного мужчины. По словам очевидцев, он ударил примерно 20 автомобилей.
По предварительным данным, мужчина в неадекватном состоянии начал скандалить с водителями на парковке и со случайными очевидцами. Сообщается, что от нанесенных ударов практически у каждого автомобиля появились довольно весомые повреждения.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов ничего не сообщили по поводу инцидента. Подробности происшествия не раскрываются.
По предварительным данным, мужчина в неадекватном состоянии начал скандалить с водителями на парковке и со случайными очевидцами. Сообщается, что от нанесенных ударов практически у каждого автомобиля появились довольно весомые повреждения.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов ничего не сообщили по поводу инцидента. Подробности происшествия не раскрываются.
Автор: Артемова Светлана