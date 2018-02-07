WhatsApp расширил количество собеседников по голосовой связи до 5 человек
Во вторник, 6 февраля, в WhatsApp появилась опция, расширившая количество собеседников, общающихся по голосовой связи, до 5 человек. На данный момент функция тестируется, её доступность для всех желающих ожидается через несколько недель.
Для того, чтобы 2 собеседника могли добавить к голосовому разговору по WhatsApp ещё 3-х человек, пользователи должны воспользоваться мобильным интернетом или Wi-Fi. Разработчики разместили в верхнем правом углу мессенджера кнопку, позволяющую присоединять новых участников для беседы, контакты которых находятся в телефонной книге устройства. Подобной опции нет ни у каких аналогов WhatsApp, кроме Skype.
Ранее сообщалось о тестировании WhatsApp возможности перевода через мессенджер денежных средств.
Для того, чтобы 2 собеседника могли добавить к голосовому разговору по WhatsApp ещё 3-х человек, пользователи должны воспользоваться мобильным интернетом или Wi-Fi. Разработчики разместили в верхнем правом углу мессенджера кнопку, позволяющую присоединять новых участников для беседы, контакты которых находятся в телефонной книге устройства. Подобной опции нет ни у каких аналогов WhatsApp, кроме Skype.
Ранее сообщалось о тестировании WhatsApp возможности перевода через мессенджер денежных средств.
Автор: Воробьева Алина