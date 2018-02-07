9 февраля поступит в продажу суперкрасный OnePlus 5T Lava Red
В Китае в конце прошлого года появился в продаже топовый суперкрасный смартфон OnePlus 5T, версия с таким цветом называется Lava Red. Когда аппарат появится в России, неизвестно.
С 9 февраля можно купить OnePlus 5T Lava Red во многих странах мира. Телефон имеет: 8 ГБ «оперативки», 128 ГБ стандартной памяти, ЦП Snapdragon 835 с восемью ядрами, корпус из металла, стекло защищено по технологии Corning Gorilla Glass, доступ по сканеру лица, двойную фронтальную камеру.
Стоимость топовой версии Lava Red – 559 долларов. Существуют и более дешевые варианты. Если покупатель будет оформлять смартфон по предзаказу за несколько дней до 9 февраля, то в подарок получит бесплатную доставку. Хотя продажи в России не анонсированы, можно приобрести имеющий оригинальный вид телефон, в более чем 30 странах.
С 9 февраля можно купить OnePlus 5T Lava Red во многих странах мира. Телефон имеет: 8 ГБ «оперативки», 128 ГБ стандартной памяти, ЦП Snapdragon 835 с восемью ядрами, корпус из металла, стекло защищено по технологии Corning Gorilla Glass, доступ по сканеру лица, двойную фронтальную камеру.
Стоимость топовой версии Lava Red – 559 долларов. Существуют и более дешевые варианты. Если покупатель будет оформлять смартфон по предзаказу за несколько дней до 9 февраля, то в подарок получит бесплатную доставку. Хотя продажи в России не анонсированы, можно приобрести имеющий оригинальный вид телефон, в более чем 30 странах.
Автор: Северов Андрей