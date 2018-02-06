В Москве на станцию МЦК рухнула лавина снега
В Москве на станцию МЦК рухнула огромная снежная масса. В результате ЧП никто не пострадал.
Сообщается, что лавина снега обрушилась на платформу и электричку с крыши перрона. Однако не все пассажиры отреагировали на произошедшее. Одни отскакивали, другие - просто шли дальше, не обращая внимания. В результате произошедшего никто не пострадал.
Сообщается, что лавина снега обрушилась на платформу и электричку с крыши перрона. Однако не все пассажиры отреагировали на произошедшее. Одни отскакивали, другие - просто шли дальше, не обращая внимания. В результате произошедшего никто не пострадал.
Автор: Маргарита Лисарова