Сын Сенчуковой и Рыбина превзошел Джонни Деппа
Поклонники Виктора Рыбина были ошарашены тем, как сейчас выглядит его и Натальи Сенчуковой общий 19-летний сын. Его фолловеры заявили, что молодой человек выглядит не хуже мирового секс-символа Джонни Деппа, но почему-то он не стал моделью, притом что у него есть все данные.
Наталья Сенчукова принадлежит к той категории звездных матерей, которые не прячут от глаз поклонников своих детей. Певица рассказала об этом на своей странице Instagram. "Я случайным образом наткнулась на публикацию, в которой говорится, что все знаменитые люди скрывают своих чад от глаз фанатов. Но мы с мужем наоборот, начали фотографировать нашего ребенка еще в со второго месяца его рождения. В итоге все могут видеть, в какого прекрасного мужчину он превратился, он очень яркий и открытый", - заявила Сенчукова.
Буквально по сей день артистка периодически создает публикации со своим наследником. Самые последние фотографии 19-летнего юноши вызвали у поклонников неописуемый восторг. Сенчукова сказала, что её сын на данный момент отдыхает за границей после успешной сдачи сессии. Родители с нетерпением ждут возвращения своего сына домой.
Наталья Сенчукова принадлежит к той категории звездных матерей, которые не прячут от глаз поклонников своих детей. Певица рассказала об этом на своей странице Instagram. "Я случайным образом наткнулась на публикацию, в которой говорится, что все знаменитые люди скрывают своих чад от глаз фанатов. Но мы с мужем наоборот, начали фотографировать нашего ребенка еще в со второго месяца его рождения. В итоге все могут видеть, в какого прекрасного мужчину он превратился, он очень яркий и открытый", - заявила Сенчукова.
Буквально по сей день артистка периодически создает публикации со своим наследником. Самые последние фотографии 19-летнего юноши вызвали у поклонников неописуемый восторг. Сенчукова сказала, что её сын на данный момент отдыхает за границей после успешной сдачи сессии. Родители с нетерпением ждут возвращения своего сына домой.
Автор: Артемова Светлана