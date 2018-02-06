В Бразилии на свадьбе звучали женские стоны
В Бразилии процесс свадебной церемонии прервали неожиданные женские стоны. Во всем оказалась виновата скачанная музыка.
На видео невеста с отцом идут к будущему мужу, на фоне в это время играет марш Мендельсона. Эту идиллию неожиданно прерывают громогласные стоны женщины. Все присутствующие явно испытали большую растерянность, пытаясь найти источник звука. Оказалось, что звучали не живые музыканты, а скачанная композиция из Интернета, но кто-то не проверил ее, дослушав до конца.
Дальнейшие мероприятия шли по плану, неприятное событие не испортило гостям и молодым праздничного настроения.
На видео невеста с отцом идут к будущему мужу, на фоне в это время играет марш Мендельсона. Эту идиллию неожиданно прерывают громогласные стоны женщины. Все присутствующие явно испытали большую растерянность, пытаясь найти источник звука. Оказалось, что звучали не живые музыканты, а скачанная композиция из Интернета, но кто-то не проверил ее, дослушав до конца.
Дальнейшие мероприятия шли по плану, неприятное событие не испортило гостям и молодым праздничного настроения.
Автор: Северов Андрей