Блогер: Туристов на перевале Дятлова убил шаман манси
Блогер из города Нижний Тагил заявил, что разгадал тайну гибели группы туристов на перевале Дятлова. Он разместил в YouTube видео, смонтированное из фотографий, на которых «рассмотрел» шамана народа манси, убившего молодых людей.
Трагический инцидент имел место в начале февраля 1959 года, когда тургруппа из 9 человек, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла у горы Холатчахль (Северный Урал). До сих пор нет рационального объяснения, по какой причине мужчины внезапно оставили свои палатки и выбежали ночью на улицу, где их всех настигла смерть. Позже перевал назвали в честь руководителя группы.
Блогер из Свердловской области, ранее обвинявший в гибели туристов НЛО, на днях переменил своё мнение, поспешив проинформировать об этом своих подписчиков в YouTube. Он в очередной раз изучил сделанные путешественниками во время перехода роковой местности снимки, рассмотрев на одном из них вход в некую пещеру, где, предположительно, шаманы манси проводили языческие ритуалы.
На другом фото свердловец заметил капище мансийского идола и облачённую в плащ с капюшоном фигуру, наблюдавшую за туристами из-за кустов. Теперь блогер уверен – молодые люди погибли за то, что «нарушили покой» мест, считающихся у колдунов манси священными.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве, произошедшем в сотне километров от перевала Дятлова.
Трагический инцидент имел место в начале февраля 1959 года, когда тургруппа из 9 человек, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла у горы Холатчахль (Северный Урал). До сих пор нет рационального объяснения, по какой причине мужчины внезапно оставили свои палатки и выбежали ночью на улицу, где их всех настигла смерть. Позже перевал назвали в честь руководителя группы.
Блогер из Свердловской области, ранее обвинявший в гибели туристов НЛО, на днях переменил своё мнение, поспешив проинформировать об этом своих подписчиков в YouTube. Он в очередной раз изучил сделанные путешественниками во время перехода роковой местности снимки, рассмотрев на одном из них вход в некую пещеру, где, предположительно, шаманы манси проводили языческие ритуалы.
На другом фото свердловец заметил капище мансийского идола и облачённую в плащ с капюшоном фигуру, наблюдавшую за туристами из-за кустов. Теперь блогер уверен – молодые люди погибли за то, что «нарушили покой» мест, считающихся у колдунов манси священными.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве, произошедшем в сотне километров от перевала Дятлова.
Автор: Воробьева Алина