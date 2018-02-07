Ученые: Стимуляция височных долей улучшает память
Глубокая стимуляция средней части височных долей помогает запоминать текстовую информацию. Об этом сообщают учёные из США, которые провели стимуляцию коры головного мозга пациентов, у которых наблюдались приступы эпилепсии. Подробные данные были напечатаны в издании Nature Communications.
Учёные под руководством Майкла Каханы из Университета Пенсильвании испытали методику закрытой внутренней стимуляции боковых участков височных долей головного мозга. В ходе исследования испытуемым предоставлялись всего два внешних раздражителя - слова и простейшие задачи по математике. Первое в этом случае требовалось запоминать, а арифметика служила фактором отвлечения от первостепенной цели, так как по окончанию тестов нужно было называть те слова, которые пациент слышал ранее. После этого приборы снимали активность височных долей во время успешного и отрицательного ответа, после чего соответствующим сигналом стимулировали мозг.
Таким образом, после успешно проведенной стимуляции специалисты сумели повысить эффективность функционирования височных долей практически на 15%.
Учёные под руководством Майкла Каханы из Университета Пенсильвании испытали методику закрытой внутренней стимуляции боковых участков височных долей головного мозга. В ходе исследования испытуемым предоставлялись всего два внешних раздражителя - слова и простейшие задачи по математике. Первое в этом случае требовалось запоминать, а арифметика служила фактором отвлечения от первостепенной цели, так как по окончанию тестов нужно было называть те слова, которые пациент слышал ранее. После этого приборы снимали активность височных долей во время успешного и отрицательного ответа, после чего соответствующим сигналом стимулировали мозг.
Таким образом, после успешно проведенной стимуляции специалисты сумели повысить эффективность функционирования височных долей практически на 15%.
Автор: Артемова Светлана