В Тайване из-за землетрясения рухнул отель
В Тайване из-за землетрясения рухнул отель. Толчки фиксировались магнитудой 6,1 балла.
Землетрясение произошло в районе города Хуалянь. На данный момент нет информации о пострадавших. Как сообщили специалисты, эпицентр был зафиксирован на глубине 5 километров.
Землетрясение произошло в районе города Хуалянь. На данный момент нет информации о пострадавших. Как сообщили специалисты, эпицентр был зафиксирован на глубине 5 километров.
Автор: Маргарита Лисарова