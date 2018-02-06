«Газпром» устроила определённая Стокгольмским арбитражем цена поставок украинскому «Нафтогазу»
Представитель «Газпрома» сообщили, что их полностью устраивает цена поставок газа украинской госкомпании «Нафтогаз», которую определил Стокгольмский арбитраж. Информацию озвучил зампред правления российской корпорации Александр Медведев.
Он отметил, что для старта поставок «Газпром» ожидает предоплаты: так как после постановления суда «мяч находится на поле Украины», то это касается и выплат задолженности, и предоплаты. Согласно решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» обязан предоставить госкорпорации более $2 млрд. Ежедневно, в случае неуплаты, задолженность будет увеличиваться на $600 тысяч.
Ранее портал «Актуальные новости» приводил слова Петра Порошенко об энергозависимости управляемой им страны.
Он отметил, что для старта поставок «Газпром» ожидает предоплаты: так как после постановления суда «мяч находится на поле Украины», то это касается и выплат задолженности, и предоплаты. Согласно решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» обязан предоставить госкорпорации более $2 млрд. Ежедневно, в случае неуплаты, задолженность будет увеличиваться на $600 тысяч.
Ранее портал «Актуальные новости» приводил слова Петра Порошенко об энергозависимости управляемой им страны.
Автор: Воробьева Алина