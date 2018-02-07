"Дом-2": Тата Блюменкранц нарвалась на критику из-за фотографии с дочкой
Участница «Дом-2» Тата Блюменкранц вызвала волну критики в свой адрес, после публикации фото с ребенком в Instagram. Некоторые объясняли, что купаться взрослым с ребенком в одной ванне нельзя.
Тата Блюменкранц активный пользователь Instagram и часто постит фотографии с ребенком. Ранее такая активность только радовала подписчиков, но перед новым фото звезда написала, что ребенок приболел. На снимке она близко к себе прижимает маленькую девочку, находясь с ней в ванне. В комментарии Блюменкранц объяснила, что самочувствие Бетти улучшилось, и она не болеет вирусом, а причина в растущих зубах.
Некоторым фанатам понравилось фото, и они желали семье выздоровления. Другая часть аудитории очень возмутилась совместному нахождению мамы и ребенка в воде. Оказывается, что это негигиенично, особенно в условиях ослабленного иммунитета девочки.
Тата Блюменкранц активный пользователь Instagram и часто постит фотографии с ребенком. Ранее такая активность только радовала подписчиков, но перед новым фото звезда написала, что ребенок приболел. На снимке она близко к себе прижимает маленькую девочку, находясь с ней в ванне. В комментарии Блюменкранц объяснила, что самочувствие Бетти улучшилось, и она не болеет вирусом, а причина в растущих зубах.
Некоторым фанатам понравилось фото, и они желали семье выздоровления. Другая часть аудитории очень возмутилась совместному нахождению мамы и ребенка в воде. Оказывается, что это негигиенично, особенно в условиях ослабленного иммунитета девочки.
Автор: Северов Андрей