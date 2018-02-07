Йога и силовые тренировки: Как поддерживают себя в форме звезды российского шоу-бизнеса

Известная телеведущая Тина Канделаки выглядит гораздо моложе своего возраста. В блоге знаменитости можно заметить, что она часто посещает спортивный зал, наиболее ей по душе пришлись бокс, силовые тренировки, а также фитнес. Комплекс данных занятии делает фигуру Канделаки стройной и подтянутой. Как отмечает телеведущая, одного спорта не достаточно, важное место в здоровом образе жизни занимает и правильное питание.Известная модель и возлюбленная Николая Баскова Виктория Лопырева также склонна придерживаться правильного питания. Ее персональный блог представляет собой своеобразный сборник, мотивирующий к спорту, ведь на всех фотографиях она выглядит просто прекрасно. В Instagram ведущей можно увидеть еду, насыщенную витаминами, снимки в купальнике.Что касается спорта, то блондинка выбрала для себя фитнес и силовые тренировки.Мать троих детей старается следить за своей фигурой. Судя по публикациям в социальных сетях, Жасмин постоянно посещает спортивный зал. Ей приходятся по душе кардиотренажеры, среди которых велосипед, беговая дорожка. Также Жасмин выполняет комплекс упражнений с гантелями.Кандидат в президенты РФ и телеведущая Ксения Собчак неоднократно рассказывала о пользе спорта. Сама же теледива предпочитает йогу и фитнес, также часто она плавает в домашнем бассейне. После рождения ребенка Собчак довольно быстро вернула былые формы. К слову во время беременности знаменитость не оставляла тренировки и продолжала заниматься йогой.Экс-солистка группы «Тату» и мать двоих детей Юлия Волкова доказала, что она умеет быстро приходить в форму. Как и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, знаменитость прибегает к кардио-занятиям и фитнесу.Стройной фигурой и вечно молодому лицу певицы Валерии могут позавидовать даже ровесницы ее старшей дочери Анны. Исполнительна выглядит подтянуто в любых нарядах, как на сцене, так и на берегу моря. Сама Валерия старается подкреплять генетику правильным питанием и спортивными тренировками. Недавно в профиле мамы троих детей появилось видео, на котором она шагает по беговой дорожке в два часа ночи.Во многих интервью исполнительница подчеркивала, что старается не есть мучное, сладкое и жирное. Кроме этого, она воздерживается от употребления алкогольных напитков. Максимум, что Валерия может позволить себе – это бокал вина.Певица Нюша теряет калории не только во время энергичных выступлений на сцене. Она регулярно посещает спортивный зал, где выполняет силовые упражнения. О ее занятиях можно узнать под хэштегом #деньнюши.Мать троих детей Анна Седокова признается, что сбросить вес после рождения третьего ребенка ей довольно не просто, однако она старается вести активный образ жизни и не забывать про спортивный зал. За время беременности певица набрала довольно много килограммов, но уже через несколько месяцев после родов ее живот был практически плоским.Седокова признается, что заставляет себя заниматься спортом каждые три дня. Она предпочитает, как тренировки в спортивном зале, так и на свежем воздухе.Наталья-Чистякова Ионова имеет двух дочек, но на ее фигуре никак не сказались две беременности. Очень много времени певица Глюкоза старается уделять спорту и правильному питанию. Ее самым любимым направлением является йога.36-летняя певица, как и в 18 лет, обладает прекрасными формами, несмотря на рождение двух дочерей. Как и ее предшественница, ей нравится заниматься йогой. Также Брежева не есть жаренного, жирного и мучного, но признается, что иногда очень хочется, тем более, что старшая дочь София часто готовит всякие вкусные, но очень калорийнее блюда.В последнее время певица, композитор и автор текстов Ирина Дубцова стала вести здоровый образ жизни, ведь именно он является залогом стройности. На отдыхе на Мальдивах знаменитость блистала в самых различных купальниках, демонстрируя тонкую талию и длинные ноги.В профиле Дубцовой в социальной сети Instagram она рассказывала, что сейчас уделяет внимание комплексу силовых упражнений, то также знаменитость предпочитает йогу. Именно ей она занимается даже на отдыхе. По словам Дубцовой, нет ничего лучше тренировки на коврике, когда светит солнце и дует морской бриз.Выбирая вид спортивной тренировки, Дайнеко отдаст предпочтение боксу. По словам певицы, ринг помогает избавиться от негативных эмоций, привести в тонус все тело, поскольку задействуются все группы мышц.