Acer привезла в Россию 14-дюймовый ультрапортативный ноутбук Swift 5 легче килограмма
Сотрудники компании Acer объявили о старте официальных продаж на территории Росии обновленной модели ультрапортативного ноутбука Swift 5. Лэптоп в корпусе, выполненном из магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов весит 970 граммов. Его работа осуществляется на базе чипсетов Intel Core восьмого поколения.
Обновленный Swift 5 обзавелся 14-дюймовым IPS-экраном, разрешение которого составило 1920х1080 точек. Покупатель сможет выбрать комплектацию из двух процессоров и нескольких вариантов ОХУ и твердого накопителя.
В автономном режиме ноутбук сможет проработать около 8 часов. Устройство от Acer поддерживает Wi-Fi 2x2 802.11ac, имеется HDMI-порт, USB 3.1 Type-C, USB 3.0. Если говорить об операционной системе, то производитель предлагает работать на Windows 10. Swift 5 также получил сканер отпечатков пальцев и светящуюся клавиатуру.
Минимальная стоимость новинки составит почти 80 тысяч рублей.
Обновленный Swift 5 обзавелся 14-дюймовым IPS-экраном, разрешение которого составило 1920х1080 точек. Покупатель сможет выбрать комплектацию из двух процессоров и нескольких вариантов ОХУ и твердого накопителя.
В автономном режиме ноутбук сможет проработать около 8 часов. Устройство от Acer поддерживает Wi-Fi 2x2 802.11ac, имеется HDMI-порт, USB 3.1 Type-C, USB 3.0. Если говорить об операционной системе, то производитель предлагает работать на Windows 10. Swift 5 также получил сканер отпечатков пальцев и светящуюся клавиатуру.
Минимальная стоимость новинки составит почти 80 тысяч рублей.
Автор: Валерия Орлова