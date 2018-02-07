Звезда «Универа» Анастасия Иванова порадовала поклонников снимками в прозрачном топе
Актриса Анастасия Иванова разместила в Instagram снимки с фотосессии, для которых выбрала откровенный наряд. Звезда «Универа» позирует перед камерами в прозрачном топе, а сквозь него виден чёрный кружевной бюстгальтер.
Фанаты высоко оценили фотопубликации, охарактеризовав их как достаточно откровенные и в тот же момент не вульгарные. Фолловеры однозначно констатировали: Анастасии Ивановой подходит выбранный ею для фотосессии образ. Прозрачный топ звезды «Универа» они сравнили с гладью воды, а саму актрису – с инопланетянкой из-за необычных очков на голове.
Ранее Анастасия Иванова расстроила подписчиков Instagram излишней, по их мнению, худобой.
Фанаты высоко оценили фотопубликации, охарактеризовав их как достаточно откровенные и в тот же момент не вульгарные. Фолловеры однозначно констатировали: Анастасии Ивановой подходит выбранный ею для фотосессии образ. Прозрачный топ звезды «Универа» они сравнили с гладью воды, а саму актрису – с инопланетянкой из-за необычных очков на голове.
Ранее Анастасия Иванова расстроила подписчиков Instagram излишней, по их мнению, худобой.
Автор: Воробьева Алина