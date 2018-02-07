Дочь Даны Борисовой набросилась на мать и пыталась вырвать ей волосы
Единственная дочь Даны Борисовой Полина набросилась на мать и даже пыталась вырвать ей волосы. Об этом в интервью журналистам рассказала сама знаменитость.
Сейчас опекуном Полины выступает ее биологический отец Максим Аксенов, который ранее состоял в гражданском браке с Борисовой. Девочка переехала жить к нему, когда телеведущая отправилась в Таиланд на остов Самуи, чтобы бороться с наркотической зависимостью.
Когда Борисова вернулась в РФ, новая семья Аксенова приняла решение ограничить общения матери и ребенка. Сама же телеведущая считает, что Полину постепенно настраивают против нее. Был такой случай, что девочка набросилась на собственную мать и пытались порвать шубу.
По словам Борисовой, сейчас она пытается расстаться со своим прошлым: блондинка продаёт старую квартиру, а сама живут в той, которую снял для нее Андрей Малахов, шубы и другие драгоценные вещи, чтобы выжить, поскольку после возвращения в Россию ее финансовое состояние является не самым хорошим. Отмечается в 41 год телеведущая осталась без средств к существованию.
Сейчас опекуном Полины выступает ее биологический отец Максим Аксенов, который ранее состоял в гражданском браке с Борисовой. Девочка переехала жить к нему, когда телеведущая отправилась в Таиланд на остов Самуи, чтобы бороться с наркотической зависимостью.
Когда Борисова вернулась в РФ, новая семья Аксенова приняла решение ограничить общения матери и ребенка. Сама же телеведущая считает, что Полину постепенно настраивают против нее. Был такой случай, что девочка набросилась на собственную мать и пытались порвать шубу.
По словам Борисовой, сейчас она пытается расстаться со своим прошлым: блондинка продаёт старую квартиру, а сама живут в той, которую снял для нее Андрей Малахов, шубы и другие драгоценные вещи, чтобы выжить, поскольку после возвращения в Россию ее финансовое состояние является не самым хорошим. Отмечается в 41 год телеведущая осталась без средств к существованию.
Автор: Валерия Орлова