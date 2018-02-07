В Израиле запустили имитирующую условия жизни на Марсе станцию
В Израиле начала работу станция, которая имитирует условия жизни на Марсе. Цель проекта – вывести страну в лидеры по такого рода исследованиям.
Эксперимент «D-Mars» проводится в пустыне Негев, на станции участники проекта будут жить и проводить научную работу, начало намечено на 15 февраля. Участие принимают также специалисты из Австрии от фирмы Austrian Space Forum. Жители станции, как если бы они находились на далекой планете, будут выходить за ее пределы только надев скафандры. Также у них будут отсутствовать любые коммуникации в период нахождения Солнца между планетами. Станция разделена на: столовую, лабораторные помещения, командный пункт, жилой отсек с комнатами, как в капсульных отелях. Проект расположился на площади 50 кв. м., на этой территории будут жить и работать 6 человек.
Израиль хочет выбиться в лидеры в области имитации жизни на другой планете. Станция была впервые показана на 13 конференции по космической тематике в Тель-Авиве.
Эксперимент «D-Mars» проводится в пустыне Негев, на станции участники проекта будут жить и проводить научную работу, начало намечено на 15 февраля. Участие принимают также специалисты из Австрии от фирмы Austrian Space Forum. Жители станции, как если бы они находились на далекой планете, будут выходить за ее пределы только надев скафандры. Также у них будут отсутствовать любые коммуникации в период нахождения Солнца между планетами. Станция разделена на: столовую, лабораторные помещения, командный пункт, жилой отсек с комнатами, как в капсульных отелях. Проект расположился на площади 50 кв. м., на этой территории будут жить и работать 6 человек.
Израиль хочет выбиться в лидеры в области имитации жизни на другой планете. Станция была впервые показана на 13 конференции по космической тематике в Тель-Авиве.
Автор: Северов Андрей