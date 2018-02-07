Купе Mercedes AMG GT R 2018 года замечен на тестах
Очевидцы заметили на тестах автомобиль Mercedes-AMG GT R 2018 года выпуска. Испытания спортивного купе проводилось на дорогах в США.
Под капотом Mercedes-AMG GT R находится двухтурбинный двигатель на 4 литра, способный генерировать 577 лошадиных сил при крутящем моменте 516 Нм. Силовой агрегат осуществляет работу в паре с семидиапазонным «автоматом». Всего за 3,5 секунды автомобиль способен достигать скорости 60 миль в час.
По словам инсайдеров, в спорткаре присутствует страховка в виде адаптивной подвески, рулевое колесо является задним, также имеются 8,950 углеродных керамических тормозов.
Вес Mercedes-AMG GT R составляет 3,428 фунтов, максимальная скорость – 198 миль/ч. За спортивное купе в базовой модификации придется заплатить почти 158 тысяч американских долларов.
Под капотом Mercedes-AMG GT R находится двухтурбинный двигатель на 4 литра, способный генерировать 577 лошадиных сил при крутящем моменте 516 Нм. Силовой агрегат осуществляет работу в паре с семидиапазонным «автоматом». Всего за 3,5 секунды автомобиль способен достигать скорости 60 миль в час.
По словам инсайдеров, в спорткаре присутствует страховка в виде адаптивной подвески, рулевое колесо является задним, также имеются 8,950 углеродных керамических тормозов.
Вес Mercedes-AMG GT R составляет 3,428 фунтов, максимальная скорость – 198 миль/ч. За спортивное купе в базовой модификации придется заплатить почти 158 тысяч американских долларов.
Автор: Валерия Орлова