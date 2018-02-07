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Xiaomi Mi MIX 2S показал хорошие результаты на AnTuTu
Xiaomi, как сообщается, работает сразу над двумя флагманами в первой половине нынешнего года. Помимо Mi 7, который, естественно, должен стать следующим смартфоном, появились слухи и утечки о другом девайсе - Mi MIX 2S, показавшим на AnTuTu неплохие результаты.

Xiaomi Mi MIX 2S показал хорошие результаты на AnTuTu


Mi MIX 2S станет более мощным вариантом Mi MIX 2, поскольку он будет работать на базе процессора Snapdragon 845. Некоторые источники даже заявили, что первое устройство на соответствующем чипе в мире, поскольку Xiaomi начнет его продажу до MWC 2018.
Сегодняшняя новость заключается в том, что MIX 2S тестируется на AnTuTu. Снимок экрана результата теста был опубликован в Twitter на аккаунте @Universeice.

Xiaomi Mi MIX 2S показал хорошие результаты на AnTuTu


Предстоящий флагман Xiaomi набрал в общей сложности 270 461 балл. Отмечается, что устройство не указано как Mi MIX 2s, а проходило тесты как Polaris. Появилась информация о том, что девайс получит двойные задние камеры в монохромной + RGB-конфигурации, 6 ГБ ОЗУ и необычное соотношение сторон, равное 19,5: 9.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:56
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