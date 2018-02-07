Дебют обновлённой Mazda 6 Wagon состоится в марте в Женеве
В Сети появились первые официальные снимки модифицированной версии Mazda 6 Wagon. Дебют обновлённого универсала состоится в рамках автосалона в Женеве в марте текущего года.
Инженеры пересмотрели в Mazda 6 Wagon отделку интерьера и оснастили дополнительным оборудованием. Так, салон топовой версий рестайлингового универсала получил вставки из произрастающего в Японии белого ореха, применяемого в изготовлении мебели и музыкальных инструментов. Помимо прочего, обновлённый автомобиль оснастят системами адаптивного круиз-контроля и кругового обзора.
На данный момент это вся официальная информация о модифицированной Mazda 6 Wagon. Достоверных сведений о технических деталях новинки пока не имеется.
Помимо указанной модели, в марте в Женеве презентуют такие машины, как гибридный паркетник Skoda Vision X и летающее авто PAL-V Liberty.
Инженеры пересмотрели в Mazda 6 Wagon отделку интерьера и оснастили дополнительным оборудованием. Так, салон топовой версий рестайлингового универсала получил вставки из произрастающего в Японии белого ореха, применяемого в изготовлении мебели и музыкальных инструментов. Помимо прочего, обновлённый автомобиль оснастят системами адаптивного круиз-контроля и кругового обзора.
На данный момент это вся официальная информация о модифицированной Mazda 6 Wagon. Достоверных сведений о технических деталях новинки пока не имеется.
Помимо указанной модели, в марте в Женеве презентуют такие машины, как гибридный паркетник Skoda Vision X и летающее авто PAL-V Liberty.
Автор: Воробьева Алина